Франція

Парижани наполегливо працюють на переходом українця.

Французький ПСЖ продовжує вести активні перемовини з англійським Борнмутом щодо трансферу українського центрального захисника Іллі Забарного. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, парижани та "вишні" суттєво наблизилися до здійснення переходу 22-річного центрбека. Керівництво ПСЖ покращило свою пропозицію, яка цілком влаштовує англійський клуб.

Контракт гравця з "вишнями" розрахований до кінця червня 2029-го. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Минулого сезону Ілля Забарний відіграв за Борнмут 39 матчів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ готує покращену пропозицію по Забарному.