Франція

Нова угода діятиме до червня 2027 року.

Захисник Ліона Ніколас Тальяфіко продовжить виступати у складі "ткачів". Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, сторони змогли погодити нову угоду, яка буде розрахована до літа 2027 року та включатиме опцію продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що минулий контракт 32-річного аргентинця закінчився цього літа і за фактом, Ніколас є вільним агентом.

Минулого сезону Тальяфіко провів 33 матчі, в яких забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Евертон зробив пропозицію Ліону щодо Фофана.