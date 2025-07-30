Англія

"Червоні" готові розлучитися з молодим та перспективним півзахисником.

Молодий півзахисник Ліверпуля Тайлер Мортон може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного англійця зацікавлений Ліон, який готовий оформити трансфер гравця.

Зазначається, що "червоні" готові розлучитися з хавбеком, тому що не можуть гарантувати йому достатньої кількості ігрового часу, а "ткачі" готові надати йому ігрову практику.

Минулого сезону Мортон провів 11 матчів на всіх рівнях, включаючи дублюючий склад, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше Луїс Діас попрощався з Ліверпулем.