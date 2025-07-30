"Червоні" готові розлучитися з молодим та перспективним півзахисником.
Тайлер Мортон, Getty Images
30 липня 2025, 15:51
Молодий півзахисник Ліверпуля Тайлер Мортон може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, у послугах 22-річного англійця зацікавлений Ліон, який готовий оформити трансфер гравця.
Зазначається, що "червоні" готові розлучитися з хавбеком, тому що не можуть гарантувати йому достатньої кількості ігрового часу, а "ткачі" готові надати йому ігрову практику.
Минулого сезону Мортон провів 11 матчів на всіх рівнях, включаючи дублюючий склад, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.
Раніше Луїс Діас попрощався з Ліверпулем.