Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії.
Амаду Айдара, Getty Images
06 серпня 2025, 11:48
Півзахисник Лейпцига Амаду Айдара може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє L'Équipe.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного малійця зацікавлений Париж, який вийшов у Лігу 1 за підсумками минулої кампанії.
Наголошується, що переговори між клубами знаходяться на просунутій стадії, чому допомагає той факт, що частиною обох клубів володіє корпорація Red Bull.
Минулого сезону Айдара провів 40 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Париж придбав захисника Порту.