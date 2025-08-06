Франція

Переговори між клубами перебувають на просунутій стадії.

Півзахисник Лейпцига Амаду Айдара може продовжити свою кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного малійця зацікавлений Париж, який вийшов у Лігу 1 за підсумками минулої кампанії.

Наголошується, що переговори між клубами знаходяться на просунутій стадії, чому допомагає той факт, що частиною обох клубів володіє корпорація Red Bull.

Минулого сезону Айдара провів 40 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Париж придбав захисника Порту.