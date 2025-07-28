Україна

Стали відомі фінансові вимоги за бразильського півзахисника.

РБ Лейпциг зберігає серйозний інтерес до трансферу Марлона Гомеса та продовжує вести перемовини з донецьким Шахтарем, попри першу невдалу спробу. Як повідомляє німецьке видання FT-Informationen, український клуб оцінив свого півзахисника в 25 мільйонів євро, що суттєво вище за початкову пропозицію "биків".

Переговори наразі тривають, але вже відомо, що з самим гравцем досягнуто повної згоди — він готовий приєднатися до німецького гранда. Контракт 21-річного Гомеша із Шахтарем чинний до літа 2028 року, і "гірники " не планують відпускати його за зниженою ціною.

Раніше Лейпциг надіслав початкову пропозицію по Гомесу, однак Шахтар її відхилив. Німецький клуб не збирається здаватися й вже готує оновлений трансферний пакет, який може включати бонуси або відсоток від майбутнього продажу.

Марлон залишається в полі зору провідних європейських скаутів і може стати одним із головних трансферів УПЛ цього літа.