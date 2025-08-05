Німеччина

Кар'єра англійського плеймейкера може продовжитися в чемпіонаті Німеччини.

РБ Лейпциг обговорює з Ліверпулем можливість трансферу атакувального півзахисника Гарві Елліотта, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що переговори клубів стосовно 22-річного англійця зараз не на просунутій стадії. "Червоні" оцінюють плеймейкера в понад 40 млн фунтів стерлінгів з правом зворотного викупу або в понад 50 млн без нього.

У РБ Лейпциг Елліотт може замінити свого колегу за позицією Хаві Сімонса. Над придбанням 22-річного нідерландця працює Челсі.

Протягом минулої кампанії Гарві відзначився п'ятьма голами й трьома асистами в 28-ми матчах за Ліверпуль у всіх турнірах. Цього літа його визнали найкращим гравцем чемпіонату Європи, який він удруге поспіль виграв зі збірною Англії U-21.

Нагадаємо, нещодавно іншого таланта "червоних" придбав ліонський Олімпік.