Франція

22-річний американець уже прибув до Франції та найближчими тижнями проходитиме перегляд у команді Уго Олівейри

Страсбур розглядає можливість підписання воротаря Челсі Габріела Слоніни.

Як повідомляє L'Equipe, 22-річний голкіпер уже перебуває в Ельзасі, де проходитиме перегляд перед ухваленням остаточного рішення щодо свого майбутнього.

За інформацією джерела, тренерський штаб нового наставника Страсбура Уго Олівейри хоче оцінити відповідність американця вимогам команди, зокрема його гру ногами. Якщо Слоніна переконає тренерів, французький клуб спробує оформити його перехід — або на правах оренди, або шляхом повноцінного трансферу.

Габріел Слоніна належить Челсі з 2022 року, коли перебрався до лондонського клубу з Чикаго Файр. Його контракт із "синіми" чинний до літа 2028 року. За цей час американець набирався досвіду в орендах, виступаючи за бельгійський Ейпен і англійський Барнслі.

Водночас альтернативним варіантом залишається ще один воротар Челсі — данець Філіп Йоргенсен, який також може залишити лондонський клуб цього літа.