Франція

Мерсисайдці цікавляться французом, який також є головною ціллю ПСЖ на літньому трансферному ринку.

Ліверпуль звернувся до Монако щодо можливого трансферу вінгера Магнеса Акліуша. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, англійський клуб зробив перший контакт із представниками монегасків, щоб оцінити можливість переходу 24-річного футболіста. У Ліверпулі шукають нового атакувального гравця флангу, а Акліуш відповідає профілю команди — він лівоногий футболіст, який переважно діє на правому фланзі.

Водночас головним претендентом на французького хавбека залишається ПСЖ. Парижани вже зробили кілька пропозицій щодо трансферу, однак Монако не погодилося на жодну з них. Остання заявка столичного клубу становила близько 40 мільйонів євро.

У минулому сезоні Магнес Акліуш провів 43 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.