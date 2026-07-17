Франція

Парижани активізували переговори з Монако та розраховують найближчим часом закрити угоду щодо французького вінгера.

ПСЖ продовжує активно працювати над посиленням атаки в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, чинні переможці Ліги чемпіонів ведуть інтенсивні переговори з Монако щодо переходу вінгера Магнеса Акліуша.

За інформацією джерела, спортивний радник парижан Луїш Кампуш та головний тренер Луїс Енріке вважають 24-річного француза пріоритетним кандидатом для зміцнення лінії нападу. Необхідність у новому виконавці виникла після продажу Гонсалу Рамуша до Мілана та очікуваного відходу Лі Кан Іна.

Повідомляється, що сам Акліуш уже погодив із ПСЖ умови особистого контракту, який буде розрахований до літа 2031 року.

Тепер клубам необхідно домовитися про суму трансферу. Потенційна угода може обійтися парижанам у суму від 50 до 70 мільйонів євро. У французькому гранді налаштовані оптимістично та впевнені, що зможуть успішно завершити переговори.

У минулому сезоні Магнес Акліуш провів 43 матчі, в яких забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.