Германия

Нападающему Баварии Джошуа Зиркзее в матче против Фрайбурга хватило нескольких секунд, чтобы войти в историю.

Джошуа Зиркзее впервые вышел в составе Баварии в Бундеслиге и спустя несколько секунд открыл счет своим забитым мячам в составе чемпиона Германии.

Зиркзее вышел на замену на второй компенсированной минуте матча 16-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга при счете 1:1 и на этой же самой 90+2-й минуте воспользовался передачей Сержа Гнабри и вывел Баварию вперед.

В возрасте 18 лет и 210 дней Джошуа кроме всего прочего стал самым юным из голландцев, забивавших в немецкой Бундеслиге.

Свой дебютный матч в первой команде Баварии Зиркзее провел в Лиге чемпионов против Тоттенхэма 11 декабря (заменил Ивана Перишича на 86-й минуте).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.