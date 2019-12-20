Германия

Форвард Баварии должен успеть восстановиться к первому матчу после зимнего перерыва.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски перенесет операцию на паху после матча с Вольфсбургом, который пройдет в рамках 17-го тура Бундеслиги.

Как сообщает официальный сайт немецкого гранда, 31-летнему поляку предстоит операция на паху, а сроки восстановления составят от 10 до 14 дней.

Стоит отметить, что следующий официальный матч после встречи с "волками" Бавария проведет аж 19 января, поэтому Левандовски должен успеть восстановиться к тому моменту.

Матч Бавария — Вольфсбург состоится в субботу, 21 декабря, в 16:30 по киевскому времени. Football.ua специально для вас подготовил анонс 17-го тура чемпионата Германии.

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