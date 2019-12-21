Германия

В рамках 17-го тура чемпионата Германии Бавария смогла дожать Вольфсбург на последних минутах второго тайма, добыв победу со счетом 2:0.

Автором одного из голов мюнхенского клуба стал 18-летний нападающий Джошуа Зиркзе, который благодаря своей результативности повторил рекорд Питера Вернера, который был установлен в 1966 году.

Голландец стал вторым в истории Баварии, кто смог отличиться взятием ворот в двух дебютных матчах Бундеслиги. Первый гол Зиркзе забил в ворота Фрайбурга.

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