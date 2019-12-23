Германия

"Швабы" посчитали, что с Тимом Вальтером кратко- и среднесрочные планы клуба находятся под угрозой.

Штутгарт принял решение освободить главного тренера Тима Вальтера от занимаемой должности, о чем сообщил на своем официальном сайте.

"Когда мы подписывали договор с Тимом Вальтера, мы были уверены, что назначаем тренера нужного нам типажа – с активным, агрессивным и смелым стилем футбола. Однако в футболе важны результаты, развитие и спортивные тренды", — отметил спортивный директор Штутгарта Свен Мислинтат.

"Тщательный анализ первой части сезона показал, что наши кратко- и среднесрочные цели повышения и постоянного развития наших футболистов и игрового стиля находятся под угрозой. Нам было жаль принимать решение об увольнении Тима, однако мы сделали это, учитывая наши цели".

После 18 туров Второй Бундеслиги Штутгарт делит второе-третье место с Гамбургом, набрав 31 очко. Это на три меньше, чем у лидирующей Арминии, но на шесть больше, чем у идущего восьмым Гройтер Фюрта.

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