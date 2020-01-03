Стивен Скрибски продолжит карьеру в Дюссельдорфе.
Стивен Скрибски, фото ФК Шальке
03 января 2020, 14:02
Фортуна из Дюссельдорфа и Шальке согласовали аренду нападающего Стивена Скрибски — сообщил официальный сайт команды из Гельзенкирхена.
27-летний форвард, сыгравший за Шальке лишь один матч (1 гол) в нынешнем сезоне, проведет вторую половину сезона-2019/20 в Фортуне.
Скрибски выступал за Унион из Берлина (143 матча во всех турнирах, 30 голов) и Шальке (17, 4).
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