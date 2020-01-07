Германия

"Сине-белые" практически договорились о трансфере израильского форварда.

Нападающий Севильи Мунас Даббур может в ближайшее время стать игроком Хоффенхайма, сообщает Canal Sur.

Немецкий клуб практически согласовал детали трансфера израильского форварда и может подписать его в ближайшее время. Ожидается, что сумма трансфера составит около 11 млн евро.

Даббур перешел в Севилью прошлым летом из Зальцбурга за 17 млн евро, но закрепиться в составе команды не сумел.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 9 поединков, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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