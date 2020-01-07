Германия

Немецкий клуб подписал форварда Севильи.

Нападающий Севильи Мунас Даббур перешел в Хоффенхайм, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Израильский форвард поставил подпись под контрактом с "сине-белыми" до июня 2024 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 12 миллионов евро.

В новом клубе нападающий будет играть под 10-м номером.

Даббур выступал в составе Севильи с июля 2019 года, перейдя из Зальцбурга. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 9 поединков в футболке "рохибланкос", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Даббур стал первым подписанием Хоффенхайма в зимнее трансферное окно.

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