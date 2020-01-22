Германия

Форвард Николас Кюн отправился в аренду в мюнхенский клуб.

Аякс и Бавария достигли соглашения об аренде 20-летнего Николаса Кюна, сообщает официальный сайт клуба из Амстердама. Молодой форвард будет находиться в расположении немецкого гранда до 30 июня 2020 года.

В Аякс Кюн перебрался в 2018 году из Лейпцига. Нападающий дебютировал в профессиональном футболе за молодежную команду амстердамцев 16 марта 2018 года в игре против Де Графсхапа (4:2).

В текущем сезоне за Йонг Аякс в первом дивизионе Нидерландов немецкий футболист провел 17 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас.

Напомним, сегодня стало известно, что Бавария арендовала у мадридского Реала Одриосолу.