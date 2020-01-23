Германия

Представители Лейпцига вылетели в Загреб для решения последних деталей сделки.

Полузащитник загребского Динамо Дани Ольмо этой зимой может оказаться в немецкой Бундеслиге.

Как сообщает журналист Даниеле Лонго из Сalciomercato, сделка между хорватским клубом и "быками" по трансферу Ольмо близка к своему завершению.

Представители Лейпцига и агенты футболиста уже вылетели в Загреб, чтобы уладить все оставшиеся вопросы и детали с Динамо З.

Если заключительная стадия переговоров пройдет успешно, то Ольмо может улететь в Германию уже сегодня вечером для подписания контракта с Лейпцигом.

Ранее сообщалось, что к Дани Ольмо проявляют интерес Милан, Челси и Вулверхэмптон, однако, по всей видимости, Лейпцигу удалось выиграть гонку за 21-летнего испанца.