Италия

Итальянский клуб хочет приобрести хавбека Динамо З.

Милан хочет подписать полузащитника Дани Ольмо в январе и уже начал переговоры с Динамо Загреб, сообщает издание Sportske Novosti.

Спортивный директор "россонери" Звонимир Бобан обратился к руководству хорватского клуба, чтобы обсудить детали возможного трансфера. Итальянский клуб готов заплатить за испанского хавбека около 30 миллионов евро.

Действующий контракт Ольмо с Динамо З истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись восемью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Динамо З отклонил предложение Барселоны по Ольмо.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.