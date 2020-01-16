Итальянский клуб хочет приобрести хавбека Динамо З.
Дани Ольмо, Getty Images
16 января 2020, 09:09
Милан хочет подписать полузащитника Дани Ольмо в январе и уже начал переговоры с Динамо Загреб, сообщает издание Sportske Novosti.
Спортивный директор "россонери" Звонимир Бобан обратился к руководству хорватского клуба, чтобы обсудить детали возможного трансфера. Итальянский клуб готов заплатить за испанского хавбека около 30 миллионов евро.
Действующий контракт Ольмо с Динамо З истекает в июне 2021 года.
В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись восемью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Динамо З отклонил предложение Барселоны по Ольмо.
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