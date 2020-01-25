Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна неожиданно уступили Айнтрахту.

В 19-м туре РБ Лейпциг отправился на выезд к Айнтрахту.

Коллектив Юлиана Нагельсманна уступил в два мяча, не сумев при этом отличиться в воротах клуба из Франкфурта.

Таким образом, "быки" прервали свою результативную серию. В последний раз Лейпциг не забивал в мае 2019 года.

В 20-м туре Айнтрахт сыграет с Фортуной, а РБ Лейпциг ожидает непростое противостояние с Боруссией М.

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