Вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Унион Берлин — Аугсбург, Getty Images
25 января 2020, 20:59
В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги берлинский Унион принимал на своем поле Аугсбург.
Подопечные Фишера добыли уверенную победу, забив ворота соперника два безответных мяча.
Смотрите видео голов и обзор матча Унион Берлин — Аугсбург:
Унион Берлин – Аугсбург 2:0
Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61
Унион Берлин: Гикевич, Триммель, Суботич, Шлоттербек, Ленц, Андрих (Кроос, 79), Гентнер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Рюэрсон, 87), Уджа (Бюльтер, 72)
Аугсбург: Коубек, Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс, Хан, Байер, Варгас (Финнбогасон, 77), Хедира (Левен, 70), Рихтер, Нидерлехнер
Предупреждения: Гауэлеу, Шлоттербек, Суботич, Гентнер, Андрих.