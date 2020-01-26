Мюнхенский клуб не оставил шансов "горнякам" в очередном туре Бундеслиги.
Бавария - Шальке, Getty Images
26 января 2020, 00:28
В матче 19-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле принимала Шальке.
Мюнхенский клуб достаточно неожиданно разгромил "горняков", отправив в их ворота сразу пять безответных голов.
Обзор матча:
Бавария — Шальке 5:0
Голы: Левандовски, 6, Мюллер, 45+2, Горецка, 50, Тиаго, 58, Гнабри, 90
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Толиссо, 78), Тиаго (Коутиньо, 61) — Мюллер, Левандовски, Перишич (Гнабри, 68).
Шальке: Шуберт — Кенни (Маккенни, 81), Кабак, Настасич, Ощипка — Маскарель, Сердар — Калиджури, Арит, Матондо (Буджеллаб, 58) — Грегорич (Кутуджу, 57).