Германия

Якоб Бруун Ларсен продолжит карьеру в Хоффенхайме.

Экс-вингер Боруссии Д Якоб Бруун Ларсен перешел в Хоффенхайм — сообщил официальный Твиттер клуба из Крайхгау.

21-летний датчанин (1 матч за национальную сборную) подписал контракт с Хоффенхаймом до лета 2024 года.

Воспитанник Люнгбю ранее выступал за Боруссию Д (27 матчей во всех турнирах, 3 гола) и Штутгарт (аренда, 4, 0).

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