Датский полузащитник настаивает на полноценном трансфере.
Якоб Бруун Ларсен, getty images
23 января 2020, 16:30
Якоб Бруун Ларсен предпочел бы полноценный трансфер, нежели аренду в другой клуб, сообщает издание Sky Sports. Датчанин не хочет временного соглашению с какой-либо командой.
21-летний футболист имеет еще полтора года контракта с дортмундской Боруссией. В нынешнем сезоне Ларсен провел четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что к молодому хавбеку проявляют интерес несколько клубов из АПЛ. Не прочь воспользоваться ситуацией с датчанином Борнмут.