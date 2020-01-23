Германия

Датский полузащитник настаивает на полноценном трансфере.

Якоб Бруун Ларсен предпочел бы полноценный трансфер, нежели аренду в другой клуб, сообщает издание Sky Sports. Датчанин не хочет временного соглашению с какой-либо командой.

21-летний футболист имеет еще полтора года контракта с дортмундской Боруссией. В нынешнем сезоне Ларсен провел четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что к молодому хавбеку проявляют интерес несколько клубов из АПЛ. Не прочь воспользоваться ситуацией с датчанином Борнмут.