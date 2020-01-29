Потенциальным покупателям норвежца придется выложить солидную сумму.
ЭРЛИНГ ХОЛАНД, ФОТО GETTY IMAGES
29 января 2020, 18:55
Сумма отступных в контракте Эрлинга Холанда с дортмундской Боруссией составляет 75 миллионов евро, сообщает Sport Bild.
Отец игрока и Мино Райола начинали переговоры с клаусулы в 50 миллионов евро, но клуб настоял на увеличении суммы.
Источник утверждает, что опция выкупа вступит в силу лишь после летнего трансферного окна.
Напомним, что в последнем поединке Бундеслиги Холланд отметился дублем, благодаря которому установил рекорд.
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