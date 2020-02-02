Германия

Главный тренер Баварии остался доволен своими подопечными.

Бавария легко справилась с Майнцом в поединке 20 тура чемпионата Германии и вышла на первое место. Ханси Флик остался доволен своим подопечными.

"Я рад, что мы победили в шестом матче подряд. Я был в восторге от первых 30 минут. Потом мы показывали слишком мало, мы сбавили темп. Стоит признать, что эти 60 минут были не в стиле Баварии.

Майнц умеет атаковать, сегодня они это показали. Мы хорошо оборонялись и теперь едем домой с тремя очками в кармане", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Майнц — Бавария.