Полузащитник дортмундской Боруссии отметился дебютным голом в турнире, поразив ворота Вердера.
Джованни Рейна (слева), Getty Images
05 февраля 2020, 08:25
Хавбек Боруссии Дортмунд Джованни Рейна вошел в историю благодаря голу в 1/8 финала Кубка Германии в ворота Вердера. Он стал самым молодым автором гола в турнире – 17 лет и 82 дня.
Мяч самого молодого американца в истории Бундеслиги не особо помог Боруссии – "шмели" проиграли Вердеру 2:3 и вылетели из турнира.
Очередным голом отметился и новичок Боруссии Эрлинг Холанд. Теперь на счету норвежца восемь голом в четырех встречах за дортмундцев. Это также стало рекордом — еще никто не начинал карьеру в немецких клубах столь результативно.
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