Хавбек Боруссии Дортмунд Джованни Рейна вошел в историю благодаря голу в 1/8 финала Кубка Германии в ворота Вердера. Он стал самым молодым автором гола в турнире – 17 лет и 82 дня.

Мяч самого молодого американца в истории Бундеслиги не особо помог Боруссии – "шмели" проиграли Вердеру 2:3 и вылетели из турнира.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time ✨ pic.twitter.com/YQPLihzq5l