Германия

Полузащитник дортмундской Боруссии отметился дебютным голом в турнире, поразив ворота Вердера.

Хавбек Боруссии Дортмунд Джованни Рейна вошел в историю благодаря голу в 1/8 финала Кубка Германии в ворота Вердера. Он стал самым молодым автором гола в турнире – 17 лет и 82 дня.

Мяч самого молодого американца в истории Бундеслиги не особо помог Боруссии – "шмели" проиграли Вердеру 2:3 и вылетели из турнира.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time ✨ pic.twitter.com/YQPLihzq5l — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) February 4, 2020

Очередным голом отметился и новичок Боруссии Эрлинг Холанд. Теперь на счету норвежца восемь голом в четырех встречах за дортмундцев. Это также стало рекордом — еще никто не начинал карьеру в немецких клубах столь результативно.

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