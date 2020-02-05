Главный тренер прокомментировал скандальный эпизод со своим подопечным.
ВАВГНЕР И ТОРУНАРИГА, ФОТО GETTY IMAGES
05 февраля 2020, 21:50
Матч Кубка Германии между Шальке и Гертой запомнился инцидентом на 100-й минуте, когда защитник берлинцев Торунарига вылетел за пределы поля после столкновения с противником. Далее последовали провокационные действия со стороны тренера Шальке Вагнера, из-за чего Торунарига швырнул ящик. Арбитр удалил обоих участников конфликта.
Юрген Клинсманн, главный тренер Герты, объяснил причины, по которым была вызвана излишняя нервозность защитника, а также раскритиковал действия арбитра.
"Перед дополнительным временем Джордан сообщил нам, что подвергся оскорблениям на расовой почве. Мне жаль его. Не стоило удалять футболиста в такой ситуации.
Мы пытались успокоить его, мы попросили рефери защитить игрока, и когда этот фол произошел, судья должны проявить сочувствие к его ситуации, но он поступил иначе", — приводит слова Клинсманна ESPN.
Отметим, что Герта вылетела из турнира, ведя по ходу матча со счетом 2:0.