Германия

Команда из Франкфурта-на-Майне отправила сопернику пять безответных мячей.

Дубль Тимоти Чендлера и Филиппа Костича, а также гол Андре Силвы позволили Айнтрахту праздновать победу над Аугсбургом – 5:0.

Франкфуртцы набрали три очка и поднялись с 11-го на 9-е место в турнирной таблице, обойдя на один пункт как раз Аугсбург.

В следующем туре Айнтрахт 14 февраля сыграет с Боруссией Дортмунд, а Аугсбург днем позже примет Фрайбург.

Айнтрахт – Аугсбург 5:0

Голы: Чендлер, 37, 48, Андре Силва, 55, Костич, 89, 90.

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам (Хасебе, 30), Хинтеррегер, Ндика – Чендлер, Ильзанкер, Гачинович (Роде, 67), Кор, Костич – Андре Силва (Пасиенсия, 84).

Аугсбург: Кубек – Едвай (Лихтштайнер, 74), Гоувелеув, Удохаи, Макс – Рихтер (Саренсен-Базее, 81), Хедира, Байер, Варгас – Финнбогасон (Левен, 65), Нидерлехнер.

Предупреждения: Ндика.