Германия

Мюнхенский испытывает сомнения относительно трансфера молодого хавбека.

Бавария проявляет интерес к полузащитнику Байера Каю Хаверцу, однако испытывает сомнения относительно его трансфера, сообщает портал Sport1.de.

"Красные" хотят подписать молодого хавбека следующим летом, но их смущает его стоимость. "Фармацевты" хотят выручить 130 млн евро за своего игрока, однако мюнхенцы считают эту сумму завышенной.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 26 поединков в футболке "красно-черных", отличившись пятью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль готовит рекордное предложение по Хаверцу.

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