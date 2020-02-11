Германия

Нападающий Баварии прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Германии.

Бавария в рамках четвертьфинала Кубка Германии вышла на Шальке. Томас Мюллер вспомнил полуфинал 2010 года, когда Арьен Роббен в дополнительное время забил после сумасшедшего прохода.

"Конечно, Шальке — команда, которая в этом году доказала, что она может быть конкурентноспособна. Они знают каково это играть в кубке. Думая о матче в гостях у Шальке, я сразу вспоминаю Арьена Роббена и его сумасшедшее соло, после которого счет стал 1:0 в нашу пользу.

Арьен больше не играет за нас, но, возможно, мы позвоним ему и попросим ненадолго вернуться", — приводит слова Мюллера официальный сайт Баварии.

Матчи 1/4 состоятся 3 и 4 марта. Полуфиналы запланированы на 21 и 22 апреля, а финал состоится 23 мая.

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