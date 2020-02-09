Германия

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии.

В четвертьфинале Кубка Германии встретятся Шальке и Бавария — сообщил официальный сайт турнира.

Остальные пары составили Байер — Унион, Айнтрахт Ф — Вердер и Саарбрюкен — Фортуна Д. Матчи состоятся 3 и 4 марта.

Полуфиналы запланированы на 21 и 22 апреля, а финал состоится 23 мая.

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