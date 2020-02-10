В центральном матче тура между собой встречались Бавария и РБ Лейпциг.
БАВАРИЯ — РБ ЛЕЙПЦИГ, GETTY IMAGES
10 февраля 2020, 01:51
Мюнхенский коллектив на своем поле принимал "быков" в 21-м туре чемпионата Германии.
Несмотря на имеющиеся моменты, ни одна из сторон так и не сумела распечатать ворота друг друга.
Обзор матча:
Бавария — РБ Лейпциг 0:0
Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 67), Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60) — Левандовски.
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо — Забитцер, Лаймер, Адамс — Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+3), Нкунку (Лукман, 82).
Предупреждения: Киммих, Павар — Лаймер, Упамекано.