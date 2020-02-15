Германия

Менеджер "быков" — о развитии команды.

Главный тренер Лейпцига Юлиан Нагельсманн высказал свое мнение о работе Юргена Клоппа в Ливерпуле, заявив, что ему близок такой путь развития.

Ливерпуль отлично развивался, особенно что касается владения мяча и разнообзария. В первые два сезона при Клоппе речь шла скорее о контратаках и создании моментов в атаке. Это тот же процесс, который мы сейчас проходим в Лейпциге".

"Если вы хотите быть хорошим менеджером, вы должны смотреть игры Ливерпуля. То, что они делают, невероятно.

"Это уроки, из которых вы можете извлечь, но, что более важно, это то, что вы можете позаимствовать у них менталитет", — сказал Нагельсманн The Independent.

Ранее сообщалось, что Лейпциг в летнее траснферное окно может покинуть нападающий Тимо Вернер.