Германия

В матче 22-го тура Бундеслиги Бавария одержала разгромную победу над Кельном.

Уже к 12-й минуте игры мюнхенский коллектив выигрывал у "козлов" со счетом 3:0, а во втором тайме Серж Гнабри укрепил преимущество своей команды четвертым мячом.

Кельн сумел забить гол престижа усилиями Марка Ута, но этого оказалось мало.

Обзор матча:

Кельн – Бавария 1:4

Голы: Ут, 71 – Левандовски, 3, Коман, 5, Гнабри, 12, 66.

Кельн: Хорн – Каттербах (Кайнц, 28), Борнаув, Чихос, Эхизибуэ – Якобс (Шмитц, 73), Схири, Хектор, Ут, Дрекслер – Кордоба (Модест, 81).

Бавария: Нойер – Дэвис, Боатенг (Эрнандес, 46), Алаба, Павар – Мюллер, Киммих (Толиссо, 59), Алькантара – Гнабри, Левандовски, Коман (Горецка, 79).

Предупреждения: Борно – Боатенг, Алькантара, Павар.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.