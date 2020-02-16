В матче 22-го тура Бундеслиги Бавария одержала разгромную победу над Кельном.
Уже к 12-й минуте игры мюнхенский коллектив выигрывал у "козлов" со счетом 3:0, а во втором тайме Серж Гнабри укрепил преимущество своей команды четвертым мячом.
Кельн сумел забить гол престижа усилиями Марка Ута, но этого оказалось мало.
Обзор матча:
Кельн – Бавария 1:4
Голы: Ут, 71 – Левандовски, 3, Коман, 5, Гнабри, 12, 66.
Кельн: Хорн – Каттербах (Кайнц, 28), Борнаув, Чихос, Эхизибуэ – Якобс (Шмитц, 73), Схири, Хектор, Ут, Дрекслер – Кордоба (Модест, 81).
Бавария: Нойер – Дэвис, Боатенг (Эрнандес, 46), Алаба, Павар – Мюллер, Киммих (Толиссо, 59), Алькантара – Гнабри, Левандовски, Коман (Горецка, 79).
Предупреждения: Борно – Боатенг, Алькантара, Павар.
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