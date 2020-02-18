Германия

Футболист также вдохновляется Килианом Мбаппе.

Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд признался, что имеет очень амбициозные задачи на свою профессиональную карьеру.

"Всегда говорил себе, что моя мечта — стать одним из лучших игроков в мире, а кроме этого стать профессиональным футболистом. Всегда знал, что я хорош, однако это все равно был продолжительный и тяжелый путь. С другой стороны, это ничего в сравнении с другими игроками. Когда я оказался в Зальцбурге, то продолжил забивать голы и там", — цитирует игрока AS.

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"Однако потом смотришь на таких парней, как Килиан Мбаппе в Лиге 1, и думаешь: "В футболе все еще есть не менее высокий уровень". Всю свою жизнь я ставил очень высокие цели, так было всегда", — говорит норвежец.

После перехода в Боруссию Холанд отыграл 6 матчей, отличившись 9 голами и 1 ассистом.

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