Германия

Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии.

"Козлы" разобрались с "горняками", отправив три гола в ворота своего оппонента.

Кельн – Шальке 3:0

Голы: Борнов, 9, Кордоба, 39, Нюбель, 75 (автогол)

Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнов, Лейстнер, Шмитц – Шкири, Эктор – Каинц (Тильман, 85), Рексбечай, Якобс (Дрекслер, 76) – Кордоба (Модес, 78)

Шальке: Нюбель – Кенни, Кабак (Тодибо, 29), Настасич, Очипка – Маккенни, Бужеллаб (Кутуджу, 74), Шопф – Харит – Грегорич (Бургшталлер, 59), Раман

Предупреждения: Кордоба – Шопф, Бургшталлер.

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