Германия

Наставник мюнхенцев был категоричен в высказываниях.

Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию, которая возникла во время выездного поединка его команды против Хоффенхайма (6:0)

"Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте", — цитирует наставника Goal.com

"Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдет, мы должны говорить на одном языке".

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