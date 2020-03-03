Германия 03 марта 2020, 10:24 Флик: Наши фанаты испортили прошлый матч Наставник мюнхенцев был категоричен в высказываниях. Ханс-Дитер Флик, Getty Images 03 марта 2020, 10:24 Главный тренер мюнхенской Баварии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию, которая возникла во время выездного поединка его команды против Хоффенхайма (6:0). Напомним, во время матча болельщики "красных" вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа. "Мы хотим играть в футбол. Наши фанаты испортили прошлый матч. Я не одобряю то, что они сделали, с этим нужно бороться. Нам всем нужно сплотиться, я хочу снова сосредоточиться на спорте", — цитирует наставника Goal.com. Читайте также: "Дитмар Хопп — сукин сын": почему немецкие болельщики ненавидят президента Хоффенхайма "Не думаю, что болельщики прекратят проводить свои акции, но важно, что клуб продолжает говорить об этом. Если что-то произойдет, мы должны говорить на одном языке". Помимо этого поединка, акции против Дитмара Хоппа прошли и на других немецких стадионах. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Ханс-Дитер Флик Команды Бавария Хоффенхайм Источники Goal.com Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте