Германия

Дортмундцы не хотят рисковать здоровьем игроков и сотрудников клуба.

Дортмундская Боруссия не отправится летом в турне по Азии из-за коронавируса, сообщает журналист Goal Ронан Мерфи со ссылкой на Bild.

"Мы предпримем все необходимые меры предосторожности. Безопасность команды и сотрудников клуба всегда была приоритетом для Боруссии", — заявил управляющий директор клуба Карстен Крамер.

Также из-за коронавируса были отменены запланированные в Азии матчи Международного кубка чемпионов.

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