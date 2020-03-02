Предсезонный турнир, который должен был пройти в Азии, не состоится.
Игроки Манчестер Юнайтед празднуют гол на МКЧ-2019, фото getty images
02 марта 2020, 19:36
Коронавирус продолжает вносить коррективы в планы футбольного мира. По информации BBC, традиционный Международный кубок чемпионов, который должен был пройти в Азии, не состоится.
Кроме того, чемпионат Швейцарии был приостановлен. Власти страны запретили мероприятия с участием более тысячи людей до 15 марта.
Клубы, в свою очередь, на собрании приняли решение провести игры с 23 марта, если запрет не будет продлен.
Напомним, что ранее были перенесены пять поединков чемпионата Италии.
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