Другое

Предсезонный турнир, который должен был пройти в Азии, не состоится.

Коронавирус продолжает вносить коррективы в планы футбольного мира. По информации BBC, традиционный Международный кубок чемпионов, который должен был пройти в Азии, не состоится.

Кроме того, чемпионат Швейцарии был приостановлен. Власти страны запретили мероприятия с участием более тысячи людей до 15 марта.

Клубы, в свою очередь, на собрании приняли решение провести игры с 23 марта, если запрет не будет продлен.

Напомним, что ранее были перенесены пять поединков чемпионата Италии.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.