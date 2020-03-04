Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Кубка Германии.
Шальке — Бавария, Getty Images
04 марта 2020, 07:19
В матче Кубка Германии Бавария минимально обыграла на выезде Шальке. Единственный гол в составе мюнхенского клуба в конце первого тайма забил Йосуа Киммих.
Шальке — Бавария 0:1
Гол: Киммих, 40.
Шальке: Шуберт — Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич — Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка — Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).
Бавария: Нойер — Павар, Киммих, Алаба, Дэвис — Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) — Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.
Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.