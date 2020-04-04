Германия

Евгений Музыка — о враждебности немцев к новой силе на футбольной карте не только Германии, но и Европы.

25 марта 2019 года. Финал Кубка Германии между Баварией и Лейпцигом. Я – участник семинара по футбольной фан-культуре – на Олимпиаштадионе, смотрю последний матч Франка Рибери и Арьена Роббена за мюнхенцев и немного притапливаю за андердогов из Лейпцига, которые в итоге проиграют 0:3.

После матча мы будем разговаривать с одним из немецких друзей, который спросит, за кого я болел. Я отвечу, что за Лейпциг, поскольку поддерживал более слабую из двух безразличных мне команд, а в ответ услышу: "Ты так и не понял, что тебе рассказывали на семинаре".

Хоть Лейпциг и добивается успеха на поле, используя молодых игроков и показывая красивый футбол, для представителей немецкой фан-сцены это инородное тело в организме местного футбола, с которым они борются изо всех сил.

Собственно, благодаря этой нелюбви к РБ, мы и попали на финал – нам достались билеты по квоте Берлинской федерации футбола. Те, кому они предназначались изначально, на "финал коммерции" идти отказались.

Возникновение РБ Лейпциг

Первые попытки влиться в мир немецкого футбола австрийский производитель напитков Red Bull предпринял еще в 2006 году, попытавшись выкупить ФК Захен Лейпциг. Сделка не состоялась из-за протестов фанатов. Не срослось и с Мойселвитцем, Айленбург вылетел во время переговоров, и в конечном итоге австрийцы купили лицензию выступавшего в пятом дивизионе Маркранштедта.

Клуб из 15-тысячного городка в 15 минутах езды от Лейпцига сразу же изменил эмблему, цвета и был переименован в ПФК Львов "Разенбальшпорт Лейпциг".

"Спорт с мячом на лужайке Лейпциг" – странное название для футбольного клуба, не находите? Вы наверняка слышали/видели, как кто-то пишет "Ред Булл Лейпциг" – и это значит, что задумка клубных маркетологов сработала. Австрийцы были бы рады назвать клуб сразу Ред Буллом, но немецкие законы запрещают названия в честь спонсора, поэтому пришлось выдумать название с идентичными инициалами.

Еще один запрет — использовать клубный логотип в целях рекламы (исключения делают только для "заводских" клубов, таких как Байер и Карл-Цейсс Йена). Вместо тысячи слов – попытайтесь найти 10 отличий между лого Red Bull и РБ Лейпциг: феноменальным образом клубным юристам удалось-таки продавить этот вариант. И да, угадайте с одного раза, какую кличку для команды усиленно продвигает клуб? "Красные быки" (Die Roten Bullen на немецком, Red Bulls на английском), вы угадали.

"Правило 50+1"

Обход правил с названием и логотипом – не единственные нарушения "быков". Еще больше немцев раздражает то, что клуб совершенно не чтит фундаментальное для местного футбола "правило 50+1". Согласно этому правилу, 50% + 1 акция клуба должны принадлежать его членам, что исключает возможность его превращения в игрушку в руках олигархов.

Red Bull мог бы пойти по пути владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа – в Германии разрешают все-таки выкупить клуб, если ты вкладывал в него "существенные средства" на протяжении 20 лет подряд. Однако ждать австрийский концерн не стал. Результат, впрочем, не особо отличается – Хоппа если и ненавидят меньше, то разве что на самую малость.

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До 2014 года члены выступавшего где-то в трясине РБ Лейпциг должны были платить 800 евро в год. Для сравнения, членство в Баварии обходилось примерно в 60 евро. Более того, рассмотрение заявки могло длиться до полугода и у клуба было право отказать в членстве без объяснения причин. Все члены клуба были так или иначе связаны с Red Bull.

По итогам сезона-2013/14 РБ вышел во Вторую Бундеслигу, и Немецкая футбольная лига потребовала у клуба снизить членские взносы, а также сделать процедуру вступления более открытой. Red Bull нашел новый способ обойти требования: теперь каждый может стать членом клуба, однако права голоса при этом не получит.

Зачем это Red Bull?

Бренд Red Bull в 2019 году был оценен в 9,9 млрд долларов, продав 6,8 млрд банок энергетика (прирост 8%) в 171 странах мира, однако останавливаться в развитии австрийцы не намерены. Одним из ключевых направлений для продвижения и повышения узнаваемости бренда для Red Bull является спортивный сектор. Компания еще в 2012 году тратила по 500 млн евро только на спортивный маркетинг. Сейчас Red Bull спонсирует/владеет 15 командами в 11 различных видах спорта, от футбола и Формулы-1 до скейтбординга и серфинга.

В футбольном портфолио компании кроме Разенбальшпорта из Лейпцига значатся Нью-Йорк Ред Буллз, Ред Булл Брагантино (Бразилия), Лиферинг (Австрия). И есть еще Ред Булл Зальцбург, которым компания формально не владеет, а является там лишь главным спонсором. Именно такая аргументация юристов компании позволяет клубам одновременно участвовать в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Примечателен подход Red Bull к маркетингу. Компании недостаточно, чтобы ее логотип просто был на болиде Формулы-1 – она создаст свою команду. Недостаточно рекламы на груди футболистов – опять-таки своя команда. Киберспорт? Вместо того, чтобы пассивно наблюдать, она сама организует Red Bull Dragon Ball FighterZ World Finals!

Организовать прыжок скайдайвера с парашютом из стратосферы с высоты 38 969 метров? Да легко! Австриец Феликс Баумгартнер развил скорость в 1357,6 км/час в свободном падении, которое длилось 4 минуты 20 секунд, а только в прямом эфире за этим действом на YouTube наблюдали восемь миллионов человек.



Вернемся к футболу. Первый, исторический для Разенбальшпорта, матч в плей-офф Лиги чемпионов против Тоттенхэма. И о чем же говорили едва ли не все СМИ, не все фанатские сообщества? Правильно, о том, что у части игроков (главной звезды Тимо Вернера в том числе) "неправильный" логотип (чей?) на футболке. Что это, халатность или очередной гениальный маркетинговый ход?

Каждый раз, когда игроки Ред Булла пинают мяч, неважно, американского, австрийского, немецкого или бразильского, это очередная реклама компании, очередной плюс к количеству миллиардов проданных банок энергетика.

Скорее всего, на Лейпциге Red Bull не остановится, продолжая открывать все новые и новые Ред Буллы по всему миру. Недавно СМИ писали об интересе компании к покупке датского Брондбю – переживающего финансовый кризис клуба с богатой историей. Но даже там фанаты не возрадовались возможному пришествию спасителя, устроив акции протеста.

РБ Лейпциг уже восхищает болельщиков по всему миру – на том же финале Кубка Германии "быков" поддерживали парни из Мексики, например. Команда показывает хорошую игру, клуб делает ставку на молодежь, грамотно распоряжается средствами и всячески пытается зарабатывать себе доброе имя, однако для немецких болельщиков он так и не станет своим. Успех РБ Лейпциг может в конечном итоге прорвать плотину "правила 50+1" – и в немецкий футбол хлынет больше денег, но они напрочь смоют его аутентичность. Стоит ли игра свеч?