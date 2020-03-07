Германия

Завершились субботние матчи 25-го тура чемпионата Германии.

Фрайбург справился с Унионом Берлином, Шальке и Хоффенхайм сильнейшего не выявили, как и Герта в матче с Вердером.

Герта – Вердер 2:2

Голы: Штарк, 41, Кунья, 61 – Сарджент, 3, Классен, 6

Герта: Крафт – Клунтер, Штарк, Торунарига, Миттельштадт – Вольф (Леки, 89), Дарида, Аскасибар, Платтенхардт – Пьонтек (Ибишевич, 78), Кунья

Вердер: Капино – Велькович, Фогт, Мойсандер – Селасси, Битенкур (Фридль, 65), Классен, Эггештайн, Аугустинссон – Рашица (Осако, 82), Сарджент (Писсаро, 87)

Предупреждения: Дарида, Клунтер, Штарк – Сарджент, Фогт, Классен.

Шальке – Хоффенхайм 1:1

Голы: Маккенни, 20 – Баумгартнер, 69

Шальке: Шуберт – Беккер, Тодибо, Настасич – Кенни (Тьяв 90), Шопф, Маккенни, Очипка – Матондо (Кутуджу, 82), Бургшталлер, Раман (Харит, 76)

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Нордтвейт (Баумгартнер, 60), Хубнер – Кадерабек (Пош, 79), Руди (Гейгер, 85), Гриллитч, Самассеку, Сков – Бебу, Крамарич

Предупреждения: … — Пош.

Фрайбург – Унион Берлин 3:1

Голы: Шаллаи, 34, Гюнтнер, 55, Кох, 82 – Андерссон, 61

Фрайбург: Шволов – Гульде (Иттер, 86), Линхарт, Хайнц – Шмид, Хефлер, Кох, Гюнтнер (Шлоттербек, 78) – Шаллаи (Холер, 65), Петерсен, Грифо

Унион Берлин: Гикевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич (Бекер, 83) – Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц – Малли (Ингвартсен, 73), Бюльтер (Польгер, 59) – Андерссон

Предупреждения: Гюнтнер – Фридрих, Ингвартсен, Фридрих

Удален: Фридрих, 90+2.

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