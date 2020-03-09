Германия

Главный тренер Баварии также высказался о победе над Аугсбургом в чемпионате Германии.

В поединоке 25-го тура немецкой Бундеслиги Бавария одолела Аугсбург благодаря двум голам во второй половине встречи (2:0).

Главный тренер мюнхенского клуба Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат встречи, отметив положительные и отрицательные аспекты игры своих подопечных.

"Мы знали, что это будет тяжелая игра. Особенно четко это было видно в первом тайме. Аугсбург играл очень хорошо. Они располагались именно так, как мы ожидали, достаточно глубоко, стараясь оказывать на нас давление и закрывая свободные зоны.

Нам не хватало скорости и движения, это было не то, к чему я привык в исполнении своей команды. Мы сделали счет 1:0, но затем упустили ряд возможностей сделать его 2:0 и решить вопрос. То, что в итоге мы сделали его 2:0, принесло нам определенное облегчение. В итоге сегодня мы взяли три очка — это именно то, чего мы хотели", — заявил специалист.

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Также наставник Баварии поделился эмоциями от жеребьевки полуфиналов Кубка Германии, по итогам которой его команде предстоит встретиться с Айнтрахтом.

"Мы рады, что будем играть дома. Перед жеребьевкой мы сами себе это желали, так как до этого мы провели четыре матча на выезде. Поэтому мы довольны жребием".

"Франкфурт — очень опытная команда, особенно в кубке Германии. Это команда хорошего уровня, которая играет с большой страстью. Нас ждет настоящая кубковая битва. Мы хотим выйти в финал, поэтому мы должны побеждать Айнтрахт", — приводит слова Флика официальный сайт Баварии.

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