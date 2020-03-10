Хайко Херрлих подписал двухлетний контракт с "фуггерами".
Хайко Херрлих, Getty Images
10 марта 2020, 16:33
Немецкий специалист Хайка Херрлих стал главным тренером Аугсбурга. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
48-летний наставник сменил на данном посту Мартина Шмидта, который был уволен за день до этого.
Херрлих известен по выступлениям за дортмундскую Боруссию в качестве игрока (1995-2004), выиграв со "шмелями" Лигу чемпионов (1997) и дважды чемпионат Германии (1996, 2002).
В тренерской карьере Херрлих имеет за спиной опыт работы с юношескими командами Германии, дортмундской Боруссии, мюнхенской Баварии, а также первыми командами Бохума, Регенсбурга. Последним местом работы специалиста был леверкузенский Байер (июль 2017 — декабрь 2018).
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