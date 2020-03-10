Германия

Хайко Херрлих подписал двухлетний контракт с "фуггерами".

Немецкий специалист Хайка Херрлих стал главным тренером Аугсбурга. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

48-летний наставник сменил на данном посту Мартина Шмидта, который был уволен за день до этого.

Херрлих известен по выступлениям за дортмундскую Боруссию в качестве игрока (1995-2004), выиграв со "шмелями" Лигу чемпионов (1997) и дважды чемпионат Германии (1996, 2002).

В тренерской карьере Херрлих имеет за спиной опыт работы с юношескими командами Германии, дортмундской Боруссии, мюнхенской Баварии, а также первыми командами Бохума, Регенсбурга. Последним местом работы специалиста был леверкузенский Байер (июль 2017 — декабрь 2018).

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