Гендир Боруссии Д — об эпидемии коронавируса.
Ханс-Йоахим Ватцке, getty images
13 марта 2020, 20:22
Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о приостановке поединков Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.
"Президиум Немецкого футбольного союза принял решение, которое необходимо уважать — независимо от того, были бы другие варианты. Мы все должны сделать это вместе в знак солидарности и обсудить соответствующие выводы в понедельник.
"Немецкий профессиональный футбол находится в величайшем кризисе в своей истории. Остается надеяться, что клубы Бундеслиги за последние годы приобрели такое большое значение, что каждый переживет этот кризис", — цитирует Ватцке официальный сайт клуба.
Ранее генеральный директор заявил, что вингер команды Джейдон Санчо, вероятно, останется в Дортмунде в следующем сезоне.