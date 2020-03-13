Германия

Гендир Боруссии Д — об эпидемии коронавируса.

Генеральный директор Боруссии Д Ханс-Йоахим Ватцке высказал свое мнение о приостановке поединков Бундеслиги из-за эпидемии коронавируса.

"Президиум Немецкого футбольного союза принял решение, которое необходимо уважать — независимо от того, были бы другие варианты. Мы все должны сделать это вместе в знак солидарности и обсудить соответствующие выводы в понедельник.

"Немецкий профессиональный футбол находится в величайшем кризисе в своей истории. Остается надеяться, что клубы Бундеслиги за последние годы приобрели такое большое значение, что каждый переживет этот кризис", — цитирует Ватцке официальный сайт клуба.

Ранее генеральный директор заявил, что вингер команды Джейдон Санчо, вероятно, останется в Дортмунде в следующем сезоне.