Италия

Туринцы постараются сбить ценник за немецкого игрока.

Ювентус рассматривает вариант с приобретением полузащитника Байера Кая Хаверца в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

По данным источника, леверкузенцы хотят заполучить с продажи молодого футболиста минимум 80 миллионов евро, но туринцы не готовы выкладывать такие средства, надеясь сбить цену.

Также отмечается, что "бьянконери" могут и вовсе выйти из гонки за Хаверца, так как не хотят конкурировать с командами из английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что на хавбека всерьез претендует Бавария, но и мюнхенцы не хотят платить огромных денег за футболиста.