Германия

Бельгиец планирует покинуть ПСЖ.

Защитник ПСЖ Томас Менье может стать игроком дортмундской Боруссии следующим летом, сообщает издание RMC Sport.

Бельгиец не планирует продлевать соглашение с парижанами и следующим летом должен получить статус свободного агента. Боруссия практически согласовала детали сотрудничества с правым фулбеком и вскоре может подписать с ним соглашение.

Менье присоединился к ПСЖ в 2016-м году из Брюгге. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать нападающего Неймара следующим летом.

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