Германия

Фанаты дортмундцев решили протянуть руку помощи обществу в условиях борьбы с коронавирусом.

Фанатская группировка Боруссии Sudtribune Dortmund предложила свою помощь пожилым, а также больным людям, которые находятся в группе риска во время пандемии коронавируса.

"Все знают о нынешней ситуации с коронавирусом, нам нет нужды это расписывать. Дело больше в том, чтобы проявить солидарность и общественную ответственность. Это значит, что мы хотим помогать людям, которые находятся в группах риска", — начинается заявление фанатов.

"Мы хотим помочь всей зоне Дортмунда, и это начинается с 17 марта. С 11 часов утра до 5 часов вечера мы предлагаем вам забрать ваши продукты из магазинов или другие курьерские услуги".

Фанаты указали номер телефона для связи, но пока что не знают, смогут ли выполнить все заказы в полном объеме.

"Так как мы не знаем, насколько большой будет загруженность, просим вас о понимании – мы не можем гарантировать, что каждый заказ будет выполнен. Все остальное вы сможете обсудить по телефону", — говорится в заявлении.

Начиная с 13 марта, Бундеслига приостановлена. Пауза продлится как минимум до второго апреля.