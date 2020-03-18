Германия

Испанец планирует вернуться в стан "горожан".

Крайний защитник Лейпцига Анхелиньо, контракт которого принадлежит Манчестер Сити, заявил, что хочет вернуться в состав "горожан" и бороться за место в старте.

"Я приехал в Манчестер, когда мне было 16 лет, и и постоянно думал лишь о том, чтобы бороться там. Я все еще игрок Сити, и я не сдамся. Я хочу получить место в той команде", — сказал Анхелиньо La Voz de Galicia.

Напомним, игрок присоединился к "быкам" в январе, и уже провел семь матчей во всех турнирах, забив один гол. Отмечалось, что Лейпциг был бы непротив выкупить контракт защитника.

Ранее сообщалось, что хорошая форма фулбэка привлекла Барселону, и каталонцы намерены предложить ему сделку в межсезонье.